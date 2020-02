Rapinatori arrestati dal prestinaio

Milano. Ieri sera, intorno alle 22 una donna di vent’anni ha chiamato la polizia di stato Perché appena stata rapinata. Un uomo le aveva puntato un coltello alle spalle è portata via la borsa.

All’interno della borsa non c’era il telefono cellulare ma c’era la carta di credito. dopo la rapina sono iniziate ad arrivare dei messaggi di avviso da parte della banca per l’utilizzo della carta di credito. Questo ha permesso alla polizia di localizzare velocemente i rapinatori. Si tratta di una donna rumena di 47 anni e di un italiano. Li hanno trovati dal prestinaio di via Murillo mentre compravano il pane con la carta di credito appena rubata. La 47enne rumena era in possesso della borsa della loro vittima,che usava come fosse sua.

