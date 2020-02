Rapina sul 26. Arrestato gambiano

Milano. Domenica 23 febbraio un 29enne era sull’autobus 26 insieme ad un amico quando è stato rapinato da un africano che prima gli ha strappato dalle mani lo Smartphone, poi lo ha spinto e quindi è sceso al volo dall’autobus, scappando.

Fortunatamente l’amico aveva ancora il suo cellulare e ha chiamato il 112 facendo una veloce quanto precisa discrezione del rapinatore.

Una volante della polizia di stato l’ha rintracciato in via Campanini e lo arrestato. Si tratta di un cittadino del Gambia di 26 anni irregolare sul territorio italiano e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e per stupefacenti.

