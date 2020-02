Salta il bancomat della posta di Boffalora Sopra Ticino

Boffalora Sopra Ticino. Questa notte intorno alle 2 degli ignoti hanno fatto saltare l’ATM dell’ufficio postale di Boffalora, in via Donizetti. Non si sa ancora quanto denaro siano riusciti a prelevare e quale tipo di esplosivo abbiano utilizzato. L’esplosione ha causato un danno strutturale agli uffici anche se non ha causato l’inagibilità dell’edificio.

I bancomattari, questo è il nome che viene dato le bande che effettuano di questo tipo di furti, hanno bloccato la via utilizzando una Fiat Panda rubata poco primaa Marcallo con Casone. Dopo averla messa i traverso sulla strada si sono dedicati al bancomat.

Dopo l’esplosione sono fuggiti con i soldi, abbandonando però l’auto rubata. Sono in corso i rilievi dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp