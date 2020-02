Ossona e Coronavirus. Un avviso della dottoressa Polizzi

Ossona. I medici di Ossona stanno avvisando i propri pazienti delle precauzioni che hanno preso per le visite in vista della emergenza sanitaria che ha colpito la Lombardia. Questo è l’annuncio della dottoressa Polizzi verso i suoi pazienti.

A causa dell’emergenza del coronavirus kovid-19- dal24 febbraio e fino a nuove disposizioni non sarà possibile accedere all’ambulatorio della dott.ssa Polizzi, in via Patrioti, se non si ha ottenuto un appuntamento telefonico al solito numero. Non è quindi consentito l’accesso libero e la sosta in sala d’attesa. La dottoressa chiede, se è possibile, di rimandare gli appuntamenti non urgenti già fissati. Non è quindi consentito l’accesso libero e la sosta in sala d’attesa. Il 24 febbraio , cioè oggi, l’ambulatorio sarà aperto dalle 17:00 alle 20:00.

Per il ritiro delle ricette mediche sarà temporaneamente allestita una cassetta all’esterno dell’ambulatorio ma non vi si potranno lasciare buste con referti o farmaci da trascrivere. I farmaci vanno richiesti telefonicamente alla segreteria telefonica della dottoressa mentre la lettura dei referti non urgenti sarà effettuata nelle prossime settimane. Chiunque presenti febbre e/o sintomi influenzali contatti telefonicamente la dottoressa Polizzi, eccetto che in orario di ambulatorio quando la linea deviata verso la segreteria, ma non si presenti nel modo più assoluto in ambulatorio.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp