Casorezzo. Presi tre spacciatori marocchini

Casorezzo. Ieri pomeriggio intorno alle 17.30 i carabinieri della compagnia di Legnano hanno arrestato 3 cittadini del Marocco.

I 3 si trovavano in auto nei pressi dell’entrata della via delle Cave di Casorezzo, all’innesto con via per Busto Garolfo. Sono stati trovati in possesso i 4 Panetti di hashish per un totale di 300 grammi e di quasi €1700 in contanti.

Sono stati accusati di detenzione ai fini di spaccio. Due di loro sono residenti in provincia di Novara e uno nel Torinese. La zona fra Busto Garolfo, Casorezzo e Ossona, specie all’interno dei sentieri del parco del Roccolo è frequentata spesso da spacciatori. Gli spacciatori erqni appostati vicino alla capanna del comitato antidiscarica.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp