Nasce la sezione della Lega di Pero, dalla costola della Lega di Rho

Pero. Diversi membri della sezione della Lega Rho – Pero hanno chiesto di formare una sezione staccata per ognuno dei due paesi. Da quello che si è saputo, diversi leghisti di Rho andranno a prestare la loro opera politica a Pero.

Piccoli particolari della Lega di Pero. Questioni di poltrone e non poltrone

Il destino di un comune può essere determinato dai piccoli particolari della politica, quindi la notizia è decisamente curiosa. Infatti, il prossimo anno a Rho ci saranno le elezioni amministrative mentre a Pero ci sono state lo scorso anno. La lega aveva perso il Comune per una manciatina di voti. In genere, negli altri partiti, succede il contrario. Tutti i membri di un gruppo politico tendono a spostare la loro azione nel comune dove si andrà presto a elezioni per avere la possibilità di concorrere all’assegnazione di un assessorato o di un posto da consigliere comunale.

Quelli della Lega di Rho – Pero invece fanno il contrario. E’ bello sapere che c’è chi ancora, anche nella Lega, si occupa di politica per il bene del territorio e della gente e non per una mera cadrega.

Whirlpool e grammatura dei neonati

A Pero ci sono problemi importanti e che richiedono un impegno altrettanto importante. Ad esempio, ci sono le vicende dei licenziamenti della Whirlpool e della neonatologia prenatale di Rho. In quwsto secondo caso Per decidere se destinare i bambini al ricovero al reparto di neonatologia dell’ospedale di Rho o a quello di Monza useranno la grammatura. Sotto i 1500 grammi a Monza e sopra i 1500 grammi a Rho.

Un sistema davvero strano considerando che può capitare che un bimbo di un kg e mezzo sia maturo per andare a casa mentre non lo sia uno di quasi 2kg. Senza scomodare professori s medici non è difficile capire che tutto dipende da quando il bambino è nato e non dal suo peso. Si tratta di un problema che tocca da vicino le famiglie che aspettano dei bambini. Certe dichiarazioni dell.assessore in regione Lombardia, come quella della grammatura dei neonati infatti, suonano come scuse e sembrano voler nascondere la volontà di chiudere il reparto di neonatologia dell’ospedale.

