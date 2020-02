Milano Coronavirus. Nel pomeriggio riunione in prefettura

Milano. Si attendono i risultati della riunione in prefettura cui partecipano le ff.oo e le unità della protezione civile per i provvedimenti da prendere a causa della diffusione del Coronavirus da oggi in avanti.

Questa mattina a Palazzo Marino si è tiunito il gruppo di lavoro per monitorare la situazione relativa al Coronavirus. Il Comune avrà il compito di recepire prontamente le indicazioni che perverranno dalla Regione Lombardia e dal Dipartimento Protezione Civile.

Al momento il sindaco Giusepppe Sala ha dato attuazione all’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia e ha sospeso dalle attività lavorative dei dipendenti del Comune di Milano e delle aziende controllate che provengono dai comuni ove sussiste un cluster di infezione.

Un tipo di pre preallarme che riguarda tutti i Comuni lombardi perchè non si sa dove appparirà il prosdimo cluster di infezione, che determinetà comunque delle misure di isolamento.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp