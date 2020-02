Villa Bosi. I lavori dureranno fino ad aprile.

Ossona. I lavori di di manutenzione di Villa Bosi dureranno almeno fino al 7 aprile. Continua quindi il divieto di sosta in via IV Novembre all’altezza del cantiere che dà sulla piazzetta.

I posti auto che non si possono utilizzare, per la sicurezza delle auto stesse sono 4. Generalmente sono posti auto occupati dai residenti e da chi non trova parcheggio in via Padre Giuliani, dove c’è anche il limite orario di un’ora. Altri parcheggi disponibili si trovano poco lontano, in via Rimembranze e in viale Europa. I due parcheggi a lato del cimitero, ad esempio, hanno una buona disponibilità di posti auto e sono distati solo una cinquantina di metri da cia Padre Giuliani.

Altri parcheggi si trovano anche nella prina traversa di via Roma, sulla destra.

