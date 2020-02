Stradella. Quando l’antidemocrazia usa la mano del vandalismo

Stradeĺla. Brutta sorpresa questa mattina per i sostenitori di Rete 22 ottobre e per quelli della Lega Salvini. Tutti manifesti appesi per promuovere il tesseramento nel caso della lega, e quelli di Rete22 Ottobre per la promozione della autonomia regionale sono stati staccati da una mano ignota.

Nella foto, il manifesto di rete 22 ottobre quando ancora era appeso. Togliere i manifesti per il tesseramento della Lega Salvini, che un movimento già affermato, è un gesto è antidemocratico, ma ci si può leggere una contrapposizione politica. È un movimento nazionale e domani può appenderne il doppio.

Strappare invece i manifesti di un comitato che promuove l’autonomia regionale, come è rete 22 ottobre, oltre a essere un gesto altamente antidemocratico, è un gesto razzista. È come se colpevoli avessero strappato e dimostrato il loro disprezzo nei confronti dei Lombardi che il 22 ottobre del 2017 hanno votato a favore una maggiore autonomia. Sì tratta di un brutto segnale dell’ antidemocrazia che meriterebbe dai media la stessa attenzione che si dà nei casi in cui compaiono scritte di tipo razzista su muri e portoni.

Quel che è peggio è che lo srrappo è avvenuto in Lombardia e in una provincia che avrebbe tutto da guadagnare dall’applicazione dell’Autonomia Lombarda. Chi è che odia i lombardi e il posto in cui vive così profondamente da strappare dei manifesti non politici a favore dell’Autonomia Regionale? È una domanda che bisogna assolutamente porsi.

