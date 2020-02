Investita da una mucca mentre aspetta l’autobus

Albairate, località Castelletto. Stamattina intorno alle 7:30, una mucca nell’allevamento macello Bassi è fuggita dalla stalla. Nella sua corsa ha investito una diciassettenne italiana che attendeva l’autobus per andare a scuola insieme ad altri ragazzi. (foto di repertorio)

Dopo lo scontro con la mucca la ragazza è caduta a terra. Ha riportato contusioni al collo, alla schiena e ad un braccio. Un passante l’ha portata all’ospedale Cantù di Abbiategrasso, da dove però l’ambulanza del 118 ha dovuto trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta in codice giallo punto non è comunque mai stata in pericolo di vita e in serata è stata dimessa.

La mucca, invece, non ce l’ha fatta. Ha continuato la sua folle corsa, inseguita dal personale dell’azienda agricola, fino alla Cascina Crivella di Abbiategrasso, in via per Castelletto. Qua è stata bloccata in un recinto. Alle 10:20 un veterinario della Asst la ha abbattuta con le procedure standard.

