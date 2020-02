Luci nel campanile della parrocchiale. A Corbetta

Sono iniziati martedì 18 febbraio 2020 i lavori di restyling del campanile della chiesa parrocchiale di San Vittore a Corbetta. Si protrarranno fino a mercoledì 19 febbraio 2020.

La centrale piazza del Popolo è stata preclusa al traffico veicolare perché l’area sottostante alla torre campanaria è stata transennata al fine di consentire i lavori di posa in opera delle luci che andranno ad illuminare la cupola che sovrasta i quattro storici angeli con le trombe: sostituzioni e restyling con modifiche tecniche per una migliore illuminazione.

Per motivi di sicurezza e per la presenza della gru, l’area in questione resterà chiusa fino alla fine dei lavori.

Tra gli interventi futuri al campanile si annovera anche la sistemazione delle lancette dei quadranti dell’orologio. Da quanto riferito da parte dei tecnici in azione in queste ore, il malfunzionamento sarebbe dovuto a ruggini che impediscono il corretto movimento delle lancette.

