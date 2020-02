Uomo sotto al treno del Passante alla stazione Lancetti

Milano. I treni del passante ferroviario Trenord direzione Rho possono subire ritardi anche di 60 minuti a causa di un incidente ferroviario accaduto alla stazione di Lancetti.

Un uomo di 66 anni è stato investito dal treno intorno alle 16. Lo schianto con il treno l’ho fatto cadere e si è trovato infilato fra la banchina e il treno stesso. Al momento in cui sono arrivati i vigili del fuoco aveva un piede incastrato sotto la ruota del treno. Hanno impiegato più di un’ora per estrarlo. I soccorritori del 118 lo hanno poi trasportato in ospedale in codice rosso. Si trova il pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti c’è l.autorità giudiziaria. I rilievi dell.incidentr sono affidati alla Polizia Ferroviaria.

