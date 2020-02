Anchio onlus…montagna che passione! Da Corbetta a Brusson

Da dicembre 2019, l’associazione “Anchio onlus” è stata la protagonista del progetto “Voce del verbo sciare” organizzato dall’associazione stessa a Brusson (Valle d’Aosta). L’esperienza ha avuto come obiettivo quello di condividere divertimento e sport, facendo capire che non solo è possibile anche in questo ambito far convivere abilità e “disabilità”, ma che l’amicizia non conosce proprio ostacoli!

L’8 marzo 2020 si terrà l’ultima sciata che concluderà la stagione invernale del progetto “Voce del verbo sciare”: sempre sulle piste di Brusson, con l’uso del Dual Ski (che permette alle persone diversamente abili di provare un’esperienza unica sulle piste di sci) e naturalmente con a fianco istruttori esperti della “Scuola sci Brusson-Palasinaz”, attrezzati e formati appositamente per poter accompagnare sulla neve persone abili e “disabili”.

Sognando il mini club

“Dato il successo di questa stagione, il progetto verrà riproposto anche l’anno prossimo e pensiamo di ampliarlo con nuove mete – spiegano da ‘Anchio onlus’ – L’idea è quella di ampliare anche il numero di partecipanti abili e ‘disabili’, così da creare un vero e proprio mini club sciistico”.

In montagna anche d’estate

Non si parla più di “Voce del verbo sciare” ma di “Campus Anchio” e la meta sarà la Valmalenco e più precisamente la “La torre dei Basci”.

Qui infatti, è possibile camminare o compiere i medesimi sentieri con una speciale carrozzina a tre ruote (joelette). Anche in questo caso l’elemento di base è la condivisione dell’esperienza tra abili e “disabili”, che implica anche una cooperazione e complicità nel portare a termine i percorsi scelti. E poi c’è tutta la sfera conviviale che riguarda la vacanza nel rifugio.

Fonte: sito web dappertutto

Autofinanziamento

Il progetto “Voce del verbo sciare” è stato coperto (maestri, noleggio attrezzatura, ski pass) con la vendita dei panettoni solidali di Natale: artigianali, con lievito madre.

Ne sono stati piazzati oltre un centinaio e per Pasqua si replica con la colomba solidale da 1 chilogrammo: a lievitazione naturale, con lievito madre, di preparazione artigianale. Per prenotazioni: 331.4900868. Il ricavato andrà a favore dei progetti della onlus.

