Turista della Corea del sud muore sotto il tram

Milano. Ieri sera, intorno alle 23.40, una turista ventenne proveniente dalla Corea del sud è morta finendo sotto il tram della linea 9 in Piazza Oberdan. Nellw foto i momenti dell’operazione dei Vigili del fuoco.

Per estrarre il corpo da sotto il tram è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di via Messina. La ragazza era in compagnia di altre 3 donne, 2 di 25 anni e una di 22, anch’esse sudcoreane, che sono rimaste leggermente ferite nell’ incidente. Anche il brumista, il conducente del tram, è stato accompagnato in ospedale. Infatti quando si è reso conto della morte della ragazza ha avuto un malore. I feriti sono stati portati in codice verde negli ospedali Fatebenefratelli e Policlinico.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i soccorriori del 118 cittadino. Per i rilievi e per regolare il traffico e per rimovere il ttam dalle rotaie sono intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e il personale ATM.

