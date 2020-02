Scuole: a pranzo con l’Amministrazione di Corbetta per testare i servizi

Continua il tour dell’Amministrazione Ballarini tra le scuole d’infanzia e primarie corbettesi. Lunedì 10 febbraio 2020 è stata la volta dell’istituto paritario dei Padri Somaschi che comprende elementari e medie. Presenti il primo cittadino Marco Ballarini, l’assessore alla pubblica istruzione Chiara Lavazza e la consigliera comunale Sandra Bronzetti. Solo qualche giorno fa, l’Amministrazione ha fatto tappa all’asilo parrocchiale di Corbetta.

Testare il servizio

“Dallo scorso settembre giriamo le scuole pranzando con i bambini. Questo per ciò che riguarda l’anno scolastico in corso, ma la consuetudine è in uso da che ci siamo insediati, cioè girare tra le scuole interagendo con i bambini e gli insegnanti- premette l’assessore Chiara Lavazza- Pensiamo sia un modo per tenere le nuove generazioni vicine all’Amministrazione comunale e viceversa, per fare comunità e per conoscere meglio le peculiarità di ogni istituto. Oltretutto possiamo verificare il servizio di mensa scolastica, vedere il grado di soddisfazione dei bambini per ciò che mangiano, capire i loro gusti e adeguarci nell’offerta del servizio stesso”.

Per ciò che riguarda l’istituto dei Padri Somaschi di Corbetta, qui la mensa propone piatti cucinati direttamente dalla cucina interna all’istituto. Le portate vengono servite non impiattate e i menù sono vari.

Stare vicino ai bambini

“I baminini ci hanno accolto bene, oltre le nostre aspettative – prosegue l’assessore Lavazza – Ad esempio, in ‘Favorita’, le classi quinte avevano già intrapreso un progetto con le insegnanti che riguarda la politica. È stato detto loro chi sono sindaco e assessori, i loro ruoli. Così, quando ci hanno incontrato, hanno avuto modo di realizzare meglio questi concetti e conoscerci meglio”.

Le domande dei piccoli

“All’asilo parrocchiale – conclude l’assessore Lavazza- i più piccoli hanno chiesto al sindaco perché fa questo lavoro, quanto dura questo incarico e altre domande che ci hanno fatto piacere ricevere. Pensiamo dunque che questi incontri siano fruttuosi per tutti”.

