Grave incidente ad Abbiategrasso

Incidente ad Abbiategrasso. È successo poco prima delle 18:29 di ieri sulla statale 494 di Abbiategrasso in direzione di Vigevano. L’autista di una Smart ha perso il controllo ha invaso la carreggiata opposta.

Ha colpito, in uno scontro frontale, una Seat Ibiza che proveniva in direzione contraria. Lo schianto è stato tremendo. Ad avere la peggio il cinquantanovenne che guidava la Smart. È stato portato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano con un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. È tuttora in pericolo di vita. Non si sa ancora se l’incidente ad Abbiategrasso è stato causato da un malore o da qualche altra causa. Infatti non è stato possibile effettuare l’alcoltest sull’autista a causa delle due condizioni.

Padre e figlio in ospedale

Sulla Seat viaggiavano un padre 32enne e il suo bambino di 6 anni. Sono stati portati all’ospedale di Legnano in codice giallo e trattenuti in osservazione. Non sono però in pericolo e le loro condizioni sono state considerate buone.Sono solo in osservazione. Altre due persone sono state con accompagnate sempre in codice giallo ospedale di Magenta e a quello di Legnano.

I soccorsi sono stati affidati alla Croce Oro di Gaggiano, alla Croce Rossa di Vigevano, alla Croce Azzurra di Abbiategrasso e alla Croce Azzurra di Cuggiono. Inviate anche due auto mediche da Milano e Pavia. Per liberare i feriti dalle lamiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco di via Messina. Sul posto anche la radiomobile dei Carabinieri di Abbiategrasso, che si sono occupati dei rilievi dell’incidente e svolgeranno le indagini relative alle dinamiche dell’incidente.

