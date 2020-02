Eroina, cocaina e droghe. A Bareggio arrestati spacciatori extracomunitari

All’una di notte dell’8 febbraio 2020, a Bareggio (MI), a conclusione di un’operazione condotta dai carabinieri della locale Stazione, sono stati tratti in arresto, in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A finire agli arresti

P.M. del 1986, di Bareggio, nubile, disoccupata, pregiudicata;

M.M. marocchino del 1989, domiciliato a Bareggio, coniugato, disoccupato, pregiudicato, sottoposto all’obbligo di dimora, regolare sul territorio nazionale

E.E. marocchino del 1995, domiciliato a Bareggio, celibe, disoccupato, pregiudicato, sottoposto all’obbligo di dimora, regolare sul territorio nazionale.



Il blitz

I militari, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato e sottoposto a sequestro 13,81 grammi di cocaina, 7,40 grammi di eroina, 6,46 grammi di mannite, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma contante di euro 385, probabile provento dell’attività illecita.

All’esito dell’udienza con rito direttissimo, l’Autorità giudiziaria ha disposto il carcere per i due uomini (già gravati da precedenti specifici) e l’obbligo di presentazione pg per la donna.

