Metro rossa traffico regolare?Ma l’è minga vera

Milano. Ore10.30. Sono ferma alla stazione della metropolitana di Buonarroti, linea rossa, direzione Sesto. La metro rossa è ferma. Una voce dall’altoparlante dá un annuncio. “A causa di un guasto tecnico i treni potranno fermarsi in stazione più del previsto”. Sul sito internet dell’atm scrivono che il traffico è regolare

Così regolare che mentre sto scrivendo hanno sospeso il traffico dei metro fra le stazioni di Pagano e Lotto perchè il guasto è troppo “guasto”. I passeggeri sono invitati a lasciare la stazione e prendere i bus sostitutivi. Non c’è stato un twitter o un altro avviso che permettesse a chi non era ancora imbottigliato di cambiare percorso.

Autobus sostututivo atm

Dopo aver abbandonato la nave dell’efficenza milanese provo a prendere il bus sostituitivo. Sul primo non ci stavo e sul secondo neppure.non ho atteso il terzo e sono partita a piedi con l’aiuto di google maps e moovit. Ora sono sulla 61 con ben 40 minuti di ritardo che, se il sistema di abbisi di atm funzionasse,sarebero stari 10.

Non si può pretendere che un paio di bus raccolgano i passeggeri di 4 o 5 treni del metro e, sinceramente, oggi più che mai, non mi va di stringermi a degli sconosciuti per diventare una Sardina. Sono le 11.23 e sono in via Alberto da Giussano.

