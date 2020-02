Ancora spaccio a Sedriano

Il 6 febbraio 2020, alle 19, a Sedriano, nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, C A, del 1981, di Pregnana Milanese, celibe, disoccupato, incensurato.

Lo stesso, notato dagli operanti in atteggiamento sospetto in zona campestre notoria per lo spaccio di stupefacenti, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 23,00 di marijuana. Collocato agli arresti domiciliari, in attesa di udienza con rito direttissimo.

