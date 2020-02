Villa Bosi. Manutenzione straordinaria al tetto

Ossona. Dal 5 al 7 febbraio c’è un divieto di sosta in via IV Novembre all’altezza del cancello di Villa Bosi. Il proprietario, l’Ospedale Maggiore, effettuado degli interventi di manutenzione straordinaria al tetto della bella Villa settecentesca e sono stati montati alti ponteggi, sotto cui è bene non parcheggiare.

L’intervento di manutenzione straordinaria era programmato da tempo ma per una coincidenza è iniziato proprio il giorno in cui soffiava un forte vento che ha fatto pensare ad un intervento di emergenza. Attualmente i lavori sono in corso.

la villa attende da anni una destinazione d’uso e una sistemazione gnerale chel, per tante cause burocratiche , non ha potuto ancora avvenire. E’ sede della proloco e il parco è generalmente fruibile alla cittadinanza anche se non, ovviamente, in questi tre giorni di lavori di manutenzione alla villa.

