Ordina 2 pizze e rapina il fattorino

Milano. Un 22enne italiano ha preso il telefono cellulare di un vicino di casa, ha ordinato 2 pizze e se le hai fatte consegnare in via Teano. Quando il fattorino è arrivato, gli ha puntato contro una Luger e si è fatto consegnare sia le pizze sia l’incasso della giornata.

Aveva fame di pizze

Gli uomini della squadra Reati contro il patrimonio del commissariato Comasina che hanno ricevuto la denuncia del pizzaiolo lo hanno immediatamente identificato, visionando le telecamere comunali sotto cui avvenuta la rapina. Per quanto giovane è una vecchia conoscenza. Il 22enne si è presentato negli uffici del commissariato insieme al suo avvocato, e ha ammesso tutto.

Si è giustificato dicendo che aveva fame ma che i soldi gli servivano per comprarsi la cocaina. La pistola era finta. Il giudice di turno ha disposto per lui la denuncia a piede libero in attesa del processo.

