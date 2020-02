Mattinata nera. 2 morti ritrovati in strada

Milano. Questa mattina 2 morti ritrovati in strada. 2 persone che presubilmente si sono tolte la vita. Si tratta di un giovane di 19 anni ritrovato in un parchetto di via Segantini alle 7.55. Era impiccato ad un albero. Nonostante l’intervento del 118 e dei sanitari, non è stato possibile salvargli la vita.

Alle 6.20 un altro ritrovamento. Una donna di 46 anni è stata trovata deceduta in un parcheggio di via Foppa. Anche in questo caso c’è stato chi ha chiamato immediatamente il 112, ma i medici corsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dalle prime ipotesi sarebbe precipitata dal quinto piano. Si pensa, anche in questo caso, ad un atto volontario.

Notizie difficili

In genere non scrivo le notizie che riguardano chi decide di togliersi la vita. E’ troppo forte il rischio di emulazione che può innescarsi in chi si trova in situazioni psicologicamente delicate, ma ultimamente si vedono troppi casi di ragazzi giovani che tentano il suicidio. Le domande che sorgono sui motivi e sulle storie che spingono ad arrendersi alla morte e a superare il naturale istinto di conservazione sono tante. Un momento di disperazione non deve determinare il destino di una persona. Perchè succede?

