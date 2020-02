Via Gola. La polizia cerca gli spacciatori e trova clandestini, pittbull e occupazioni abusive

Milano. Via Gola è una situazione particolare. Tre condomini di case popolari che si sono trasformati in un ghetto. Qui ne succedono di tutti i colori e la via milanese è fra le più nominate nelle notizie di cronaca nera. Così capita che la polizia che vi si reca per arrestare degli spacciatori, nel tentativo di coglierli in flagrante, li arresti invece per motivi completamente diversi, liberi 4 appartamenti occupati abusivamente, e si debba confrontare anche con dei pittbull.

Pittbull e spacciatori clandestini

E’ successo questa mattina. Gli uomini della squadra mobile milanese avevano preparato una operazione di sanificazione della zona da una situazione diventata insostenibile e culmintata negli incendi e nelle aggressioni ai vigili del fuoco la notte di capodanno. L’operazione della squadra mobile si è concentrata nella ricerca di stupefacenti, che però non sono stati trovati. In compenso hanno effettuato dei controlli degli appartamenti dei 3 caseggiati e hanno trovato 4 appartamenti occupati abusivamente.

Liberati 4 appartamenti

Il primo si trova in via Picchi, all’interno una donna italiana e un uomo maricchino che ha una cindanna pr soaccio s l’obbligo di firma. In via Gola sono stati trovati altri tre appartamenti occupati abusivamente. Uno al civico 22 e due al civico 27. Nei 2 appartamenti in via Gola 27 sono stati trovati un italiano e un uomo del Marocco, irregolare, ambedue avevano precedenti per stupefacenti. Anche con loro viveva un pittbull. L’altro pittbul era nell’altro appartamento occupato di via Gola 27 insieme una donna croata è a due uomini marocchini irregolari e con precedenti per lo smercio di stupefacenti.In via Gola 22 c’era un altro appartamento occupato, ma al momento in cui è arrivata la Polizia era vuoto.

Espulsione per 3 su 4

I 4 marocchini irregolari sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione delĺa questura per l’espulsione dal territorio italiano. 3 seguiranno quella via. Il quarto, invece, che ha l’obbligo di firma in seguito ad una condanna, non potrà essere espulso. Non chiedetemi perchè qualcubi ha accettato di concedere a un clandestino una pena alternativa al carcere con la residenza in una casa abitata abusivamente.

Lo sgombero

Quando la polizia si è resa conto della situazione ha chiamato l’istituto Aler e questa mattina è stato effettuato, con il aioootto del personale della questura anche lo sgombero di chi era rimasto negli appartamenti occupati abusivamente.

I pittbull

Secondo me non esistono razze di cani pericolose. I cani finiscono sempre per somigliare ai loro padroni se non hanno problemi particolari. Poi possono avere un corpo e un istinti che li rende adatti ad un compito piuttosti che un altro.

Però a Milano, fra gli spacciatori, è nata la moda del tenere dei pittbull, perchè facciano la guardia aĺla droga e anche per fare i gradassi in quartiere. Si aporofittano della cattiva fama dei pittbull per farsi credere pericolosi. A questo punto ben venga il patentino per possedere le razze di cani considerate pericolose e che siano proibite a chi ha pendenze penali violente o per spaccio. Sarà un bene anche per i pittbull stessi che perderanno la fama di cane per gli spacciatori.

