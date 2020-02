Forte vento a Milano. In corso almeno 20 interventi del vigili del fuoco

Milano. In questo momento sono almeno 20 le squadre dei vigili del fuoco uscite per interventi di emergenza di diversi tipi a Milano e in provincia. La maggior parte riguardano alberi pericolanti e strutture che, con il forte vento che ha sorpreso la città questa mattina, rischiano di crollare.

Le raffiche di vento hanno raggiunto i 50km orari. Bisogna fare molta attenzione alla possibilità che, specie dagli edifici che non hanno manutenzione, volino tegole o cornicioni. La protezione civile milanese è stata allertata sin da ieri.

