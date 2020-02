2 febbraio 2020. La data perfetta per chi ci crede

La data 2 febbraio 2020 ha la particolarità di essere formata solo da due cifre e di poter essere letta allo stesso modo nei due sensi. Se la scriviamo 02-02 -2020 si nota meglio. Per chi ama dare un significato esoterico ai numeri è una data perfetta per i grandi avvenimenti. Lo è anche per chi è superstizioso.

Se non fosse che ai giorni e agli anni sono attribuiti dei numeri convenzionali, che hanno il solo scopo di riconoscerli l’uno dall’altro, sarebbe davvero la data perfetta per un cataclisma o per qualche evento straordinario, di quelli che non ci avvisano mai quando stanno per arrivare, e tanto meno lo fanno scegliendo date con una numerazione particolare.

Però è pur sempre una data che capita a pochi di vivere, come il 7-7-77, o come il 19- 9 – 1999. Dopo il 2 febbraio 2020, il prossimo giorno che avrà la stessa caratteristica sarà il 3 marzo 3030, cioè il 03- 03- 3030, fra 1010 anni. Nessuno che è vivo oggi lo sarà anche la prossima volta. Ci si potrebbe scommettere. Solo che chi vince la scommessa dovrá lasciarla in eredità ai peopri discendenti e sarà difficile trovare chi la ha persa e chiedergli di pagare…

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp