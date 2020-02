Il Tar dice no alla superstrada. Tutto da rifare

Ii Tar ha dato ragione al ricorso contro la Vigevano-Malpensa. La notizia è di ieri sera, venerdì 31 gennaio 2020. A confermare è il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Michele Bona.

“Dovrà essere rifatta la Valutazione di impatto ambientale e di fatto viene annullata la deliberazione del Cipe n°7 del 2018 riferita al progetto definitivo della superstrada – spiega il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Michele Bona – Ormai il progetto è di fatto cambiato e non potrà rientrare nella Legge Obiettivo. Per quanto ci riguarda, il progetto definitivo è di fatto annullato in quanto si dovrà ripetere l’iter seguito finora, previa nuova Valutazione di impatto ambientale. Quindi, non si avranno più i finanziamenti per il progetto in quanto talu finanziamenti si riferivano a quello stesso progetto che forzatamente i soggetti favorevoli alla superstrada volevano far rientrare nella Legge Obiettivo in questione”.

Martedì 4 gennaio 2020 verrà fatta, probabilmente a Cassinetta, un’assemblea pubblica per spiegare gli sviluppi della vicenda.

Descrizione del progetto

L’intervento si configura come prosecuzione della Malpensa-Boffalora/A4 e, nell’ambito dei collegamenti per Malpensa, si pone come asse viario esterno alla tangenziale ovest di Milano finalizzato a favorire i collegamenti tra Milano, l’ovest milanese, la Lomellina e la A4 in corrispondenza della superstrada Malpensa-Boffalora.

Il Progetto si divide in 3 tratte: tratta A da Magenta ad Albairate; tratta B da Albairate alla tangenziale ovest di Milano; tratta C da Albairate a Vigevano (variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino). Coinvolti dunque anche i Comuni di Cassinetta di Lugagnano e Albairate, contrari al progetto in questione e favorevoli invece al potenziamento delle arterie viarie già esistenti.

I soggetti coinvolti

Ministero delle Infrastrutture; Ministero dell’Ambiente; Ministero per i beni culturali; CIPE; Regione Lombardia; ANAS; Città metropolitana di Milano; Parco Agricolo Sud Milano; Parco del Ticino; Comuni di Albairate, Cusago, Ozzero, Cassinetta di Lugagano, Cisliano, Boffalora Sopra Ticino, Robecco sul Naviglio, Magenta, Abbiategrasso, Vigevano; gruppi ambientalisti (Coldiretti, Unione Agricoltori, Confederazione Agricoltori, Legambiente, WWF, Italia Nostra, Lipu).

