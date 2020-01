Tenta vendere droga falsa ai carabinieri e, quando se ne accorge, li aggredisce

Milano. Ieri pomeriggio durante un controllo straordinario in piazza Duca d’Aosta un gambiano ha tentato di vendere della marijuana a 2 carabinieri in borghese che stavano effettuando il controllo.

Quando i due militari si sono qualificati, li ha aggrediti. Lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Non è stato possibile arrestarlo per detenzione e spaccio di stupefacenti.

All’apertura degli involucri, infatti, i carabinieri hanno infatti constatato che la marijuana non c’era. Il gambiano aveva quindi tentato di dare un “pacco” ai due “clienti”.

