Mezzo chilo di hashish marchiata Juventus

Cologno monzese. Ieri sera,intorn alle 20:30 carabinieri hanno arrestato F.B., un agente immobiliare incensurato di 36 anni nato a Lecco. In macchina con sè aveva mezzo chilo si hashish,divisa in panessi e marchiata con lo scudetto della Juventus.

L’agente immobiliare è stato fermato in via Emilia per un normale controllo mentre era a bordo della propria Wolkswagen Golf. Durante la perquisizione, di rito in questi casi, dell’abitazione sono state trovate altre 4 dosi di hashish per 2,90 grammi. Ora la droga è in attesa di analisi e il 36enne è nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri di Colognoin attesa di giudizio per direttissima.

