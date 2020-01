Scuole elementari chiuse domani a Marcallo con Casone

Marcallo con Casone. Domani mattina, venerdì 31 gennaio, e scuole primarie resteranno chiuse guasto alla centrale termoelettrica. Gli studenti delle scuole medie sono meno fortunati. Da loro il riscaldamento funziona.

Il giorno di vacanza inaspettato per i bambini della scuola elementare di Marcallo con Casone è dovuto ad un guasto all’ impianto di riscaldamento. I lavori sono già in corso e dovrebbero concludersi entro il fine settimana, garantendo la regolare ripresa delle lezioni già da lunedì 3 febbraio.

“Il problema c’è stato segnalato questa mattina. Ci siamo subito attivati con gli uffici comunali coordinati anche dall’assessore Marisa Piroli, riscontrando un guasto tecnico piuttosto importante ad una centrale termica che riscalda un’ala dell’edificio corrispondente alla scuola elementare. A questo punto abbiamo innanzitutto pensato ai bambini e, consultata in merito anche la dirigente scolastica dott.ssa Alessandra Moscatelli, che ringrazio per la sempre pronta disponibilità e collaborazione, ho disposto la chiusura della struttura per la giornata di domani, pur consapevole che avrebbe provocato qualche disagio alle famiglie con le quali mi scuso, certa di però di aver agito per la massima tutela della salute e sicurezza dei loro figli”, dice Marina Roma, sindaco di Marcallo con Casone.

Donati i pasti della Refezione

Nell’emergenza l’amministrazione di Marcallo ha pensato anche alla destinazione dei pasti che erano già stati preparati per domani per essere serviti alla mensa dei bambini. ” abbiamo cercato una via che ci consentisse di non sprecare una non indifferente quantità di cibo. In accordo con la ditta incaricata del servizio di ristorazione abbiamo quindi deciso di donare all’associazione non di solo pane o lo Magenta i circa 300 pasticche sarebbero stati serviti domani e ragazzi della scuola elementare e che saranno, quindi messe a disposizione delle persone in difficoltà che si recano giornalmente al refettorio gestito dall’Associazione stessa “.