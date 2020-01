Auguri per gli 80 anni di don Paolo Masperi, parroco e rettore a Mesero

E’ stata una festa con una “messa a sorpresa” quella di sabato 25 gennaio 2020, organizzata da chi da sempre è vicino al rettore del santuario di Mesero, don Paolo Masperi. Il 25 gennaio 2020 il sacerdote, parroco di Mesero, ha infatti compiuto ben 80 anni!

L’evento è stato organizzato dal gruppo “Amici del Santuario” con la collaborazione di una ex parrocchiana di Abbiategrasso, che ha realizzato la grande e bella torta di compleanno.

La messa

La funzione di sabato mattina è stata organizzata da don Flavio Pace, suo primo coadiuatore ad Abbiategrasso. Ad esso si sono aggiunti i parrocchiani della “Madonna in campagna” di Gallarate, dove don Paolo ha fatto la sua pria esperienza da parrocco, nonchè i parrocchiani di Cologno Monzese. La messa è stata animata dalla corale “Cantate Domino” di Abbiategrasso.

Il rinfresco

A seguire, nel pomeriggio, il rinfresco e festa di compleanno vera e propria con la torta, i parenti di don Paolo, i parrocchiani, le persone a lui care.

Per l’occasione, a don Paolo sono stati regalati una continenza verde (tempo ordinario) con la scritta “IHS” ricamata, l’amitto e il priviale rosso con croci dorate (il rosso è usato nella domenica delle Palme, nel Venerdì Santo, nella Pentecoste, nelle feste dei martiri. Significa il dono dello Spirito Santo che rende capaci di testimoniare la propria fede anche fino al martirio in quanto indica anche il sangue).

Chi è don Paolo Masperi

Don Paolo Masperi è nato a Magenta il 25 gennaio del 1940. Ha studiato nei seminari milanesi dal 1951 al 1964. Viene ordinato sacerdote il 27 giugno 1964 dal cardinale Giovanni Colombo. I primi incarichi pastorali sono come viceparroco a Pontelambro dall 1964 al 1966. Dal 1966 al 1972 è a San Giuliano Milanese. Nel quinquennio successivo è a Civesio, a Roma e nella Curia milanese, nella zona di Monza. Nel 1977 ottiene la laurea in Teologia pastorale all’università Lateranense di Roma. Nello stesso anno viene nominato parroco di “Madonna in Campagna” a Gallarate, dove rimane fino al 1989. Diventa poi parroco di Cologno Monzese. Nel 1999 riceve la nomina di parroco monsignore nella parrocchia di Santa Maria Nuova ad Abbiategrasso. Dal 1993 al 2003 riceve il mandato di “assistente nazionale” dell’ “Associazione famigliari del clero”. Nel 1996 è stato nominato cappellano di sua Santità.

Le giornate per la vita

Per sabato 1° e domenica 2 febbraio 2020, le volontarie della parrocchia e santuario di Mesero si attiveranno per la vendita delle primule e del dolce di Santa Maria a sostegno del Cav e della “Giornata per la vita”.