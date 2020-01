Rapina in gioielleria in via Gonzaga a Milano

Milano. Alle 18 di oggi due uomini vestiti elegantemente, in giacca e cravatta, sono entrati in una gioielleria di via Gonzaga.

Mentre uno, armato di pistola, teneva sotto tiro le persone presenti, l’altro con un martello frantumava la vetrina dove si trovavano esposti degli orologi. Li ha afferrati ed è fuggito insieme al complice.

Caccia all’uomo

In questo momento a Milano nella provincia Sono in corso le ricerche dei due rapinatori mentre luogo della rapina la polizia scientifica sta effettuando i rilievi alla ricerca di impronte digitali ho altri tracce che potrebbero aver lasciato dietro di sé. Il valore degli oggetti rubati non è ancora stato quantificato esattamente.