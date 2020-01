Operazione Pulizie alla Cascina Sestogallo

San Giuliano Milanese, Borgolombardo. Ieri mattina una operazione congiunta fra carabinieri e polizia locale tra la stazione ferroviaria di Borgolombardo, la cascina Sestogallo e l’ex centro sportivo.

Sono mesi che i carabinieri della compagnia di San Donato sono impegnati nel ripulire dal degrado e da spacciatori e drogati il tratto della ferrovia S11. L’operazione in forze aveva il compito di mettere in sicurezza e rendere inaccessibili alcune delle aree pericolose e che generalmente sono occupate da balordi. Le operazioni di pulizia hanno migliorato sensibilmente il problema che scaturisce dal fatto che chi si è disperso dal boschetto di Rogoredo ha cercato

Alla operazione hanno partecipato i Carabinieri della Compagnia di San Donato M.se e della C.I.O. del 3° Rgt “Lombardia”, insieme alla Polizia Locale di San Giuliano Milanese. Nonostante il controllo fosse stato preavvisato, sono state trovate 3 persone che vi abitavano abusivamente. Sono state denunciate per invasione di edifici. Nei mesi scorsi, i Carabinieri avevano constatato la presenza di bivacchi, punti cottura rudimentali, siringhe e numerosi rifiuti. Di dimostravano il recente soggiorno di tossicodipendenti e una probabile attività di spaccio.

Accampamenti

Nel corso dei controlli, spesso svolti di notte, erano state identificate e denunciate 11 nordafricani. Avevano occupato stanze e costruito bivacchi. In alcuni casi chiudendo anche le porte con fermi e lucchetti.

Ieri sono state sequestrate e rimosse le carcasse di 4 autovetture e di 2 moto, sulle quali sono in corso accertamenti.

Tutto murato e sigillato

Al termine della bonifica e dopo aver escluso la presenza di altre persone, tutti i locali sono stati svuotati da arredi e masserizie. Saranno smaltiti come rifiuti. Tutte le stanze sono state murate e sigillate, compreso il perimetro della Cascina e del centro sportivo, per scoraggiare altre occupazioni

A partire dal settembre 2019 ad oggi, i Carabinieri della Compagnia di San Donato M.se e della C.I.O. del 3° Rgt “Lombardia”nella zona bonificata si sono avuti 12 arresti in flagranza, di reato fra cui 8 pusher specializzati nello spaccio nei pressi degli scali ferroviari; 22 violazioni amministrative art. 75 Dpr 309/90, cioè la segnalazione come assurtore di stupefacenti; 4 denunce a piede libero per spaccio di droga art. 73 Dpr 309/90; q4 denunce a piede libero per invasione di edifici; 74 Proposte per il foglio di via obbligatorio; più di 800 Persone controllate; il sequestro di 5 kg circa di droga e 12mila euro circa di contanti provento di spaccio sequestrati.