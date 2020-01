1 Kg di cocaina nei pantaloni. era in affidamento ai servizi sociali

Sesto San Giovanni. Gli uomini del maresciallo Massimo Pesce, comandante della stazione di Sesto San Giovanni, hanno colto sul fatto un macellaio marocchino che si era appena nascosto nelle mutande un chilo di cocaina. Il marocchino era affidato in prova ai servizi sociali dopo essere uscito di prigione

E’ un sequestro notevole in questo periodo in cui gli spacciatori hanno adottato la strategia comune di girare sempre con poca droga addosso, per evitare condanne consistenti. 1 kg di cocaina ancora da tagliare e 2mila euro in contanti, più ammanite per il taglio, bilancini e altro materiale per il confezionamento. L’uomo era in affidamento ai servizi sociali e in prova dopo aver passato gli ultimi tre anni in prigione a seguito di un’altra condanna sempre relativa allo spaccio di stupefacenti.

I carabinieri della stazione avevano notato il marocchino che sfrecciava fra Monza, dove c’è la macelleria dove lavorava, e Concorezzo, a bordo di un motorino coperto. E’ stato intercettato ieri nel pieno del pomeriggio, a Concorezzo, mentre recuperava il panetto di cocaina dal garage dove l’aveva imboscato. I carabinieri lo hanno trovato mentre lo stava nascondendo nei pantaloni. La cocaina era confezionata in un pacco che aveva anche un simbolo che ne identificava, probabilmente, provenienza e destinazione: una stella a sei punte con al centro un triskel della Trinacria.