Discarica di auto smontate. A Cisliano

Dopo la cascina Resta, in direzione Cisliano e sulla destra, c’è la bretella della provinciale che porta a Soriano di Corbetta. Andando ancora un pochino più in là, c’è un sentiero sterrato che è bloccato da una stanga di ferro rossa.

Alla destra un fosso e un campo agricolo facilmente percorribile da un’auto, dato che al momento le colture non sono che germogli appena accennati.

Qui, in fondo al sentiero e sul suolo agricolo, si trovano le carcasse di auto…smontate! Di che si tratta?

Possiamo solo formulare delle ipotesi dettate dall’esperienza in casi simili.

Solitamente infatti, chi ruba auto (NON su commissione), lo fa per rivendere i pezzi.

Troppo complicato e pericoloso portarle in un’officina. Meglio smontarle in luoghi appartati, magari nascosti da boscaglie e difficilmente accessibili.

Abbiamo così trovato un cofano (ammaccato) e altri componenti ma non le ruote, il motore, gli specchietti, le targhe e altri pezzi facilmente piazzabili sul mercato nero.

Sui territori che fanno capo al Consorzio dei Comuni dei Navigli, sono state recentemente installate fototrappole ecologiche che fotografano chi abbandona rifiuti. La loro presenza tuttavia non è capillare e soprattutto non è nota a chi non è addetto ai lavori. Ecco allora che resta da capire se la zona in questione è soggetta a questo tipo di controllo.