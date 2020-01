Armi e droga in giro per tutta la Lombardia

La squadra mobile di Milano ha effettuato una piccola operazione che ha portato all’arresto di una coppia. Lei è italiana, della provincia bresciana. Lui un trentottenne albanese. Sono stati fermati a Bisso, in provincia di Bergamo. Avevano anche una pistola clandestina.

La loro zona di spaccio era però Milano. Si muovevano tra viale Padova e Baggio, dove avevano diversi clienti. Al momento dell’arresto avevano con sé 18 grammi di eroina e 5,5 grammi di cocaina. Durante la perquisizione nell’appartamento in loro uso, sono stati trovati altri 6 grammi di eroina divisa in dosi e una pistola pronta all’uso. Si tratta di una Beretta calibro 9,17 con un proiettile in canna e con la matricola abrasa. Nello stesso cassetto del comò in cui era tenuta la pistola c’erano anche altri 14 proiettili.