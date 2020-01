Spacciatore marocchino arrestato 2 volte in poche settimane

Milano. Gli uomini della squadra mobile hanno arrestato un 25enne marocchino per la seconda volta in poche settimane, nello stesso posto, sempre per spaccio.on aveva neppure cambiato il nascondiglio della droga.

E. A. è stato trovato nella stazione di Porta Romana nei pressi dei binari. Aveva appena venduto 1,2 grammi di eroina ad un 38enne italiano per 20 euro. Gli agenti lo hanno riconosciuto. Infatti lo avevano già arrestato lo scorso 2 dicembre.

Era rimasto impresso perché aveva nascosto la scorta di dosi di droga sotto una mattonella della ferrovia. Questa volta addosso non aveva nulla, però memori del nascondiglio della volta precedente, gli agenti hanno controllato i piccoli possibili nascondigli nei punti in cui era stato visto trafficare. Infatti hanno ritrovato 25 grammi di eroina. E. A. in seguito alla prima condanna aveva il divieto di dimora a Milano ed è un irregolare sul territorio italiano.

On my opinion

La non osservanza delle ordinanze emesse dai giudici nei suoi confronti aggraverà la sua posizione di spacciatore al dettaglio di stupefacenti davanti alla giustizia. Se non andrà ora in prigione, continuerà a spacciare, ad essere arrestato e condannato. Alla fine le condanne si accumuleranno e passerà decenni in prigione , non troverà un lavoro onesto e continuerà a spacciare, come se si trovasse in un loop senza uscita. Se tornasse in Marocco e andasse a fare il contadino sarebbe meglio per lui e per la sua vita futura. Guadagnerebbe più di 20 euro al giorno senza fare il venditore di morte al dettaglio, eviterebbe la galera e non contribuirebbe alzare il livello di degrado e della sensazione di insicurezza percepita.