Lambrate con lo shaboo

MIlano. Intorno alle 18:20 di ieri gli uomini delle volanti della Polizia di Stato hanno arrestato per spaccio due donne filippine. (Shaboo. Foto di repertorio)

C’erano state alcune segnalazioni da parte dei residenti in zona.Avevano raccontato di due donne che spacciavano shaboo nella zona di via Mambretti. Sono due pluripregiudicate di 52 e 31 anni. Cli agenti le hanno viste arrivare in piazzale Loreto in taxi. Sono scese e hanno cambiato taxi, per confondere le tracce. Con il secondo taxi, si sono dirette verso via Mambretti dove sono scese. E lì, a poca distanza dall’appartamento in cui stavano entrando, la polizia le ha fermate. 1 aveva con sé 4 grammi di shaboo e l’altra 2,6 grammi nella borsa.

La badante che arrotonda con lo shaboo

A Lambrate ieri è stata arrestata anche una badante filippina. Gli agenti della squadra investigativa, sempre dopo delle indagini partite da delle segnalazioni di cittadini, sono arrivati in via Amodeo. Sono entrati nell’appartamento in cui la badante viveva la con l’anziano che gli era stato affidato. In un cassetto hanno trovato 9,2 grammi di shaboo mentre in una borsa ce n’erano altri 11 grammi.

Lo so shaboo è una pericolosa droga conosciuta e spacciata soprattutto negli ambienti dei sudamericani e degli asiatici. E’ usata in dosi piccolissime. In questo caso i quantitativi ritrovati sono rilevanti anche se in tutto sono 20 grammi.