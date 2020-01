Kaos Risto Pub a Semiana (Pavia). Si apre una strada ai giovani musicisti. La prima serata con Fooga & Nico, Messere e Velvet Carpet Experience

Semiana, Pavia. Il Kaos Risto Pub è in via Valle 2. Il prossimo 7 febbraio aprirà le porte alla musica giovane in una veste tutta nuova.

E’ una bella posizione, lontano dalle case ma non isolato, in campagna, ma poi non così lontano dal paese. Il posto giusto per chi vuole scommettere sulla musica live e sui nuovi gruppi musicali, quelli giovani e che vogliono sperimentare le loro capacità. Il prossimo 7 febbraio il Kaos Risto Pub aprirà le porte nella sua nuova veste. Non più ristorante, ma un grintoso locale capace di attrarre chi nella provincia di Pavia ha voglia di passare delle belle serate ascoltando buona musica, che però non ha ancora a che fare con le grandi etichette. Qui potrete incontrare i divi del futuro.

La ricetta di Kaos Risto Pub

La ricetta è semplice, giovane, e molto attraente. Panini, hamburgher, birra a fiumi, stuzzichini e tanta musica, proprio tanta e libera. Infatti durante le serate, il palco sarà libero a chi vuole fare musica. Credo basterà prenotarsi per la serata.

Una scommessa per i giovani, per chi vuole cominciare a farsi conoscere, ma anche per chi ma anche per tutti quelli che amano la buona musica. E anche, perchè no, la birra di qualità.

Per la prima serata, quella inaugurale,tre gruppi musicali Fooga & Nico,folke songwriting, i Messere, acoustic rock, e il Velvet Carpet Experience, un duo di musica sperimentale, terranno a battesimo il nuovo palco dedicato alla musica live. Siamo pronti a scommettere sul successo di locale e musicisti.