Incendio alla scuola della polizia locale

Milano. Non si esclude l’origine dolosa per l’incendio che si è sviluppato questa notte all’interno del giardino della Scuola del corpo di polizia locale in via Boeri.

Un’auto e un furgone della polizia sono stati distrutti dalle fiamme. Anche una parte del tendone del campo da tennis del centro sportivo polifunzionale adiacente al giardino e della rete di divisione sono stati coinvolti nell’incendio. Il calore delle fiamme li in parte fusi. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con sicurezza la natuta dell’incendio