Capotreno aggredita questa mattina

Milano. Poco prima delle 10.30 una capotreno è stata aggredita alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna da un uomo, che poi è risultato essere lo stesso che aveva aggredito un’altra capotreno lo scorso 17 gennaio.

La giovane capotreno aveva trovato l’uomo a bordo del suo treno vuoto e l’aveva invitato a scendere, quando lui la ha aggredita. In suo soccorso è arrivata una pattuglia della polfer della Bovisa che lo ha arrestato. La capotreno è stata trasportata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

L’ uomo è un italiano di 43 anni con altri precedenti per reati contro la persona e furti. Si è poi scoperto che era responsabile anche di un’altra aggressione ad un capotreno, avvenuta lo scorso 17 gennaio a Seregno, in provincia di Monza Brianza. In quel caso la capotreno era stata aggredita a calci e pugni per aver chiesto il biglietto. Dopo averla picchiata l’uomo era fuggito. La pattuglia della polfer di Como, intervenuta sul posto ne aveva però una descrizione. La capotreno portata all’ospedale di Desio era stata giudicata guaribile in 10 giorni.