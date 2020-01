Tiro con l’arco a Milano. Bando per il campo di via Feltrinelli

Milano, il comune sta cercando un gestore per l’impianto sportivo comunale con il campo di tiro con l’arco in via Feltrinelli 12. Si tratta di un campo in erba di 14.956 metri quadrati con una tettoia per la copertura degli atleti.

La convenzione partirà da un minimo di 6 anni e sarà calcolata anche inconsiderazione degli investimenti che il vincitore del bando si impegnerà a realizzare. L’importo del canone Sara di 3.257,20 + IVA le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2020 alle ore 12:15 maggiori informazioni si può scrivere il sito web del Comune di Milano nella sezione gare e contratti.