Sfugge alla mamma e cade nella tromba delle scale

Milano, intorno 13 di oggi, all’intenro del consolato del Senegal in viale Certosa, una bimba senegalese di un anno è sfuggita dalle mani della madre ed è caduta nella tromba delle scale, da una ‘altezza di 6 o 7 metri. La hanno soccorsa gli uomini del 118, ed era cosciente. E’ stata portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Nonostante la caduta dal secondo piano, non è in pericolo di vita.

La piccola era sulle scale insieme alla mamma e allo zio. Ha approfittato di un attimo di distrazione della mamma, che stava allacciandosi una scarpa, per liberare la manina dalla mano della mamma ed è quindi caduta di sotto.

Sul posto per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente, si sono recati gli uomini nella polizia di Stato.