Carabinieri in azione a Corbetta. Furti e droga

È in atto una vasta operazione a Corbetta da parte dei Carabinieri. Poco prima delle 20 di martedì 21 gennaio 2020 gli uomini dell’Arma hanno bloccato dei ragazzi in via della Repubblica, proprio davanti al semaforo dove si trova la caserma dei Vigili del Fuoco.

Una volante ha sbarrato la strada a una vettura con a bordo dei giovani

Droga? Al momento pare l’ipotesi più accreditata. Attenzione però. Al momento parliamo di ipotesi e di indiscrezioni di testimoni che hanno assistito al fermo e alle attività dei Carabinieri, anche perché le operazioni sono ancora in atto e al momento ci basiamo sulle testimonianze di chi ha visto e delle informazioni da noi raccolte sul posto.

Non è mistero che proprio nel vicino quartiere Marsala sono stati denunciati traffici di sostanze stupefacenti e qui sono stati fatti anche alcuni fermi.

L’operazione riguarderebbe però una zona ben più ampia e si inanellerebbe in attività criminose altrettanto ampie.

Nell’ ambito del trambusto causato proprio dall’operazione dei Carabinieri, sarebbero stati messi in fuga anche ladruncoli che hanno tentato il colpo nella via che costeggia il parco di via della Repubblica.

Furti e spaccate

Auro danneggiata in via Villoresi

Nel tratto finale di via Villoresi, non lontano da via della Repubblica, i residenti denunciano furti e danneggiamenti ripetuti alle auto in sosta.