Giornalismo. Il Gus premia gli uffici stampa eccellenti. Una menzione anche alla sala stampa del comando provinciale dei carabinieri

Milano. Un premio significativo per il giornalismo milanese è quello che il Gruppo Uffici Stampa dell’ Associazione Lombarda Giornalisti consegna agli uffici stampa che si sono distinti per capacità e incisività durante l’anno trascorso. Oggi a mezzogiorno la premiazione nella sala stampa del consiglio di Regione Lombardia. La pergamena è stata consegnata a Simone Carriero, capo dell’ufficio stampa di Ferrovie Nord Milano, Al dot. Costa, dell’ufficio stampa del consiglio regionale, all’ufficio stampa CLP Relazioni Pubbliche, all’ufficio stampa Bayer Italia e allo Studio Giorgio Vizioli & Associati, (nella foto i premiati). Su segnalazione del gruppo cronisti Lombardi una pergamena con una speciale menzione è stata consegnata alla sala stampa del comando provinciale di Milano dei carabinieri.

La sala stampa del comando provinciale dei carabinieri

Il cronista racconta le notizie nel momento in cui avvengono, o poco dopo. Scrive la storia. E’ un lavoro affascinante in cui c’è bisogno di tanti alleati. Fra questi, a Milano ci sono gli uffici stampa delle forze dell’ordine, fra cui la Sala stampa del comando provinciale dei carabinieri. Quando c’è bisogno di conoscere i precisi particolari di una notizia, le forze dell’ordine sono i primi referenti per i cronisti. La sala stampa è il collegamento che permette al cronista arrivare velocemente ai fatti, e che fornisce foto, documenti e particolari diffondibili. E’ la prima volta che una sala stampa delle forze dell’ordine riceve questo premio dai giornalisti. Nella foto i componenti della sala stampa dei carabinieri di Milano. Da sinistra l’appuntato scelto Sergio Brugaletta, pilota di droni e operatore televisivo, il maresciallo ordinario Raffaele Bonato, il tenente colonnello Michele Miulli, il maresciallo ordinario Giulia Battioni e il carabiniere Paolo Noto.

Ferrovie nord Milano

I treni sono bellissimi, la possibilità di muoversi con i mezzi pubblici fa parte della nostra vita. L’ultima iniziativa dell’ufficio stampa di Ferrovie nord è stata davvero intrigante. La presentazione del nuovo treno Caravaggio ha messo in risalto quello che può fare un ufficio stampa.

Il futuro del giornalismo

La premiazione è stata anche un’occasione per accennare al problema del giornalismo di oggi. Alle difficoltà del passaggio fra il sistema della carta e dei giornali e quello di internet. Dell’avvento delle notizie diffuse tramite social, da chiunque abbia una capacità tecnica ma non quella culturale, o al contrario dell’incapacità di diffondere notizie parte di chi conosce il mestiere del giornalista ma non le dinamiche di internet e i social media. Una serie di problemi, ancora senza proposte di soluzioni, che alla base ha la mancanza di schemi di finanziamento per i giornali online.