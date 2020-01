Festino in hotel. Ci va anche la polizia

Milano. In un hotel di via Caldera ieri sera alle 21: 56 la polizia ha arrestato un 32enne italiano trovato in una stanza con una donna, 1,4 grammi di hashsish, 31,88 grammi di cocaina e 0,81 grammi si marijuana. Aveva con sè anche un bilancino. E’ stato accusato di spaccio.

Lo spacciatore, quindi, è stato sorpreso dalla polizia nella sua stanza. Gli agenti hanno bussato alla porta perchè gli altri clienti dell’hotel si erano lamentati dei rumori molesti e hanno chiesto alla reception di intervenire e farli smettere