Raid di furti e danneggiamenti a Ossona

Ossona. La scorsa notte il bar Mokaccino di via Padre Giuliani, la Pizzeria Peter Pan, il negozio di cialde del caffè in via Bosi e l’estetista Monnalisa di via Patrioti sono stati colpiti dai ladri.

Nel caso del bar Mokaccino, il ladro, descritto come un uomo con la barba e un cappello e che si muove in bicicletta, è riuscito solo a danneggiare la Cler. Questa mattina è stato necessario però far intervenire i vigili del fuoco, che sono entrati da una finestra, per aprire dall’interno la serranda.

Negli altri casi si stanno conteggiando i danni compiuti. Si può supppore si tratti dello stesso ladro che ha effettuato un vero e proprio raid, causando soprattutto danni.