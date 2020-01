Incidente sul lavoro. Operaio cade dalla scala a scientology

Milano. Questa sera intorno alle 17:30 circa, un operaio italiano di 28 anni, A.P. è caduto da una scala mentre stava cambiando una lampadina in una plafoniera all’interno della sede della chiesa di Scientology in via Fulvio Testi.

La scala si è aperta ed è scivolata via mentre l’uomo era in cima, facendolo cadere da circa 4 metri di altezza sul cemento. Le notizie diffuse non lo danno in pericolo di vita ma ha una gamba e la caviglia fratturate e si è ferito battendo la testa. Soccorso dal 118 è stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Centro Traumatologico Ortopedico, in codice giallo.

Dei rilievi dell’ennesimo incidente sul lavoro si sono occupati gli uomini della Polizia di Stato.