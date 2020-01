Attenzione alle truffe a Ossona e nei comuni confinanti

Ossona. Sta diffondendosi in queste ore fra i cittadini di Ossona una notizia piuttosto allarmante. 2 uomini stanno tentando una serie di truffe agli anziani.

Sono un italiano e uno straniero di colore. Suonano il citofono e dicono che c’è un problema con dei lavori sui tubi dell’acqua o del metano. Entrano quindi in casa degli anziani, spruzzano qualcosa sul viso ai malcapitati, e quindi riescono a farsi consegnare soldi e gioielli. Per capire la fiducia degli anziani si presenta di italiano mentre l’altro fa il palo e se non serve non si fa vedere.

È necessario quindi fare la massima attenzione ed avvisare gli anziani, o chiunque viva da solo, di non aprire la porta se chi si presenta non è chiaramente identificabile e non ha annunciato la sua visita in anticipo.