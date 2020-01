Open day alla scuola d’infanzia spazio Montessori di Cerello, Corbetta. Aps “La casa degli angeli”

L’Aps “Casa degli Angeli” di Corbetta sta raccogliendo dal 2016 l’opera di Maria Montessori attraverso lo “Spazio Montessori” di Cerello di Corbetta, sito in via Casnati 58 e laddove in passato era in funzione la scuola materna paritaria parrocchiale di Cerello con Battuello (Corbetta, MI). Lo spazio ha aperto a settembre 2018 e ha iniziato ad essere attivo a tutti gli effetti a gennaio 2018. L’Aps è stata invece registrata ad aprile del 2016.

RICOH IMAGING

L’open day

Si è svolto nella mattinata di sabato 11 gennaio 2020 l’open day della scuola d’infanzia gestita dall’Aps “La Casa degli angeli” di Cerello (Corbetta, MI). Uno spazio Montessori che vanta ampi spazi ed educatrici qualificate ad applicare il metodo Montessori.

La “sala del mattino”. I giochi-attività sono prevalentemente in legno o in materiale naturale

La “sala del mattino”

La si può definire così perchè è qui che gli attuali 16 bambini iscritti si aspettano al mattino e fino alla chiusura dell’ingresso in struttura. Qui vi svolgono le prime esperienze prima di iniziare l’attvità scelta dal bambino stesso negli altrettanti spazi a disposizione.

“Qui si trovano vari lavori, disposti nel medesimo ambiente – ci spiega la maestra Sara Beretta – Sono messi all’altezza del bambino e in un crescendo di difficoltà. Essendo poi i bambini di diversa età presenti nella stessa sala, può essere che i più piccoli siano incuriositi dalle attività svolte dai più grandi e che vogliano sperimentare loro stessi questi giochi”.

Annunci sponsorizzati

La maestra osserva e lascia il bambino libero di scegliere il tipo di attività da svolgere.

“C’è anche un angolo di vita pratica- prosegue l’insegnante – con materiale che mamma e papà usano nel quotidiano, come ad esempio la paletta, la scopettina, i coltelli (non seghettati). In particolare, lasciamo alla portata dei bambini della frutta di vario genere. Sono loro a decidere se e quando consumarla e tagliarla con i coltelli, anche solo per il piacere di maneggiarla, affettarla, offrirla agli amici. Si sviluppa così la manualità con movimenti utili alla scrittura e nello stesso tempo si responsabilizza il bambino”.

Uno dei giochi-attività posti sul tavolo a disposizione del bambino nella “sala del mattino”

Annunci sponsorizzati

Il piccolo può scegliere ad esempio il frutto che vuole, può tagliarlo, sbucciarlo, offrirlo agli amichetti, mangiarlo a sua volta quando e quante volte vuole. Le insegnanti assicurano che i bambini finora si sono sempre saputi regolare e che quindi arrivano all’ora di pranzo senza essersi guastati l’appetito. Di base c’è però il fatto che il bambino non deve aspettare l’adulto che gli dà la merenda in orari, porzioni e qualità prestabilite.

L’ampio giardino a disposizione dei bambini

Il gioco libero

Tendenzialmente il gioco libero si svolge all’aperto, in un giardino dotato di varie giostre fisse, angoli di gioco. I bimbi vi accedono infilandosi i loro stivaletti di gomma (a seconda della stagione) o scarpe da esterno che sono tutte disposte nell’armadietto aperto di facile e immediato accesso ai piccoli.

RICOH IMAGING

“Il bambino può anche scegliere di rimanere al chiuso ed è anche per questo il motivo della presenza di più insegnanti – aggiunge la maestra Sara Beretta – Resta dunque garantita la supervisione dell’adulto”.

I bambini, sia che si trovino in giardino o all’interno della struttura, scelgono il gioco per l’appunto libero ad essi più congeniale in quel momento.

Nanna sì o nanna no?

C’è una sala con lettini e su ciascun lettino ci sono teli assorbenti nel caso in cui il bambino (che è pursempre piccolo) faccia pipì. Qui ci si va a riposare nel vero senso della parola.

Il momento della nanna

E se ci si stanca durante un’attività? ” Al momento non è mai successo che un bambino ci chieda proprio di dormire prima del pranzo, ma in ogni caso può andare nel lettino – sottolinea la maestra Sara Beretta – Ciò che viene invece sfruttato di più dal bambino è l’angolo o meglio gli angoli riposo: un tappeto per chiudere semplicemente gli occhi, un angolo per riposarsi, la tenda che appare come un ambiente nell’ambiente: più raccolto per estraniarsi dagli altri e rimanere all’interno (anche sdraiati) in relax”.

La sala creativa

C’è poi una sala più piccola e raccolta dedicata alle attività grafico-pittoriche con possibilità di dipingere, usare colori, gessetti, sperimentare materiali che sviluppano per l’appunto la creatività.

I bambini sono liberi di trasferirsi da una sala all’altra a seconda dell’esigenza e volontà del momento.