Nuovo Corso di auto difesa femminile della Guardia Nazionale

Ossona. La Guardia Nazionale onlus si sta distinguendo nell’altomilanese anche per l’organizzazione di corsi di autodifesa per la donna. Sono aperte le iscrizioni a quello che inizierà a gennaio 2020 a Ossona il mercoledì e il lunedì.

Si tratta di corsi che insegnano trucchie metodi di autidifesa e preparano fisicamente e psicologicamente all’autodifesa quelle donne che, vuoi per l’età, vuoi per la vita sedentaria, vuoi anche per la conformazione fisica o per il pacifismo interiore, non hanno la possibilità di diventare dei rambo. In alcuni casi, per gli stessi motivi accettano ai corsi anche uomini.

Certamente non ci si deve aspettare di diventare all’improvviso dei ranger i dei cops ma è il quanto basta, il qb delle ricette di cucina, che fa la differenza. Per avsrlo provati personalmente, vi assicuro che veder volare per terra il solito zinvaraccio che ha tentato di portarmi via la borsa è stata una soddisfazione grandissima. Eppure non lo ho nemmeno toccato. È bastata prontezza di riflessi e colpo d’occhio. Per le iscrizioni chiamare subito il 3381900487